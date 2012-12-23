Біля Гостинного двору пошкодили авто Бригинця, яке блокувало вхід

Вранці невідомі особи пошкодили автомобіль народного депутата України Олександра Бригинця, який вчора був встановлений на вході до Гостинного двору в Києві.

Про це депутата поінформували активісти-захисники Гостинного двору, повідомили УНІАН у прес-службі О.Бригинця.

Вони ж зафіксували події на відео, яке невдовзі з’явиться в Інтернеті, додали в прес-службі.

О.Бригинець виїхав на місце подій.

«Як мені розповіли активісти, в автомобілі зламали дверцята і спробували завести двигун. Після невдалих спроб зрушити автомобіль з місця, зламники підчепили вантажівку іншим автомобілем-КамАЗом – із номером АІ 08 84АА і відсунули моє авто, розблокувавши вхід», - зазначив депутат.

Він повідомив, що вже звернувся до міліції та прокуратури щодо неправомірних дій стосовно зламу та проникнення у власність народного депутата.

«В мене не викликає сумніву, що це були найняті забудовниками Гостинного двору люди, але в цьому розбереться міліція та прокуратура, до яких я звернувся щодо неправомірних дій стосовно зламу та проникнення у власність народного депутата України», - сказав О.Бригинець.

У прес-службі також додали, що «банда осіб, які закрили обличчя масками, намагаються перешкоджати спробі повернути авто Бригинця на місце».

Як повідомлялося, у Києві відновилося протистояння забудовників і активістів, які виступають проти реконструкції Гостинного двору.

За словами захисників будівлі, вночі 19 грудня в Гостинний двір увірвалися невідомі у чорній формі і виштовхали частину активістів, які перебували всередині, на вулицю. Крім того, противники реконструкції будівлі заявили, що нападники застосували сльозогінний газ і спецзасоби, які дозволені для використання тільки співробітникам правоохоронних органів.

За словами потерпілих, міліція не вжила жодних дій щодо нападників

Довідка УНІАН. Гостинний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році замість старого двору.

Київрада в цьому році дозволила підприємству «Укрреставрація» реконструкцію Гостинного двору і перебудову його під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на такі плани влади київські активісти розпочали акцію протесту. Вони жили біля Гостинного двору кілька місяців.

Створення чергового торгового центру, тим більше в будівлі історичної пам'ятки, кияни вважають недоцільним.