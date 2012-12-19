Захисників Гостинного двору побили: кілька активістів - у лікарні

Уночі у Києві на території Гостинного двору спалахнула сутичка між захисниками пам'ятки і невідомими у форменому одязі. Про це ТСН повідомили в Коаліції учасників помаранчевої революції (КУПР).

Як заявляє прес-служба Коаліції, все почалося приблизно о 04.50. Група невідомих в шоломах і з гумовими кийками напала на активістів, які мирно протестували проти знищення Гостиного двору.

У КУПР зазначають, що пізніше рейдери підвезли до об'єкту вантажну техніку і кран, пошкодивши автомобілі активістів.

"При цьому нападники застосовували сльозогінний газ і спецзасоби, які дозволені для використання (у виняткових випадках) тільки співробітникам правоохоронних органів", - зазначають активісти.

Кілька активістів госпіталізовані. "Міліція робить вигляд, що нібито намагається з'ясувати подробиці інциденту і принципово ігнорує порушення закону з боку рейдерів, які називають себе уповноваженими представниками власника споруди (Гостинного двору)", - повідомляє КУПР.

"Увірвались біля 40 невідомих у чорній формі. Виштовхали частину активістів, що знаходились всередині, на вулицю, частина забарикадувалася. Активістів штовхали, тягли по землі", - написала у своєму Facebook активістка Марія Лебедєва.

"Міліція була на місці, але жодних дій не вживала по відношенню до нападників", - додала вона.

Активіст Ігор Луценко у своєму блозі на Українській правді розповів, що після цього через дві години нападники намагалися завезти всередину техніку.

"2 години після того почали заводити техніку. Я під'їхав і заблокував в'їзд машиною. Вони, розхитуючи, посунули її по льоду. Я сидів у машині, закрився, думав – перевернуть. Бачив, як наші кидаються під колеса камазів", - розповів він.

За словам Луценка двох активістів – Андрія Пастушенка та Вадима Торопова сильно побили. Андрія забрала швидка.

Лебедєва також написала, що "захоплено приміщення наукового інституту реставрації та бібліотеки, що знаходиться в Гостинному дворі".

"Вахтера, що знаходився всередині, викинули на вулицю. Протистояння триває", - додала вона..

"Андрій Пастушенко і Вадим Торопов – герої. Всі інші – теж, щастя що отримали лише газом в обличчя. Нам треба буде допомога", - написав Луценко.