Азаров - про Арбузова: далі або вгору, або вниз

Про це М.Азаров заявив сьогодні в інтерв`ю українським телеканалам.

“Рано чи пізно я ж піду з посади прем`єр-міністра, і абсолютно очевидно, що у складі уряду мають бути готові люди замінити прем`єр-міністра. Посада першого віце-прем`єр-міністра - це дуже серйозна посада, яка повинна, говоритимемо, багато в чому допомагати прем`єр-міністру в ухваленні рішень, в реалізації цих рішень, і на цій посаді я сам працював”, - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що знайомий з особливостями роботи першого віце-прем`єра, і ця посада дозволяє набути дуже широкого досвіду. За словами голови уряду, у сферу діяльності першого віце-прем`єра входить величезна кількість питань діяльності уряду.

“І працюючи на цій посаді, дійсно, якщо ти хочеш – отже, ти ростеш, якщо ти не хочеш – отже, ти йдеш в нікуди. Отже, з цієї посади можна або вгору, або вниз йти. Я абсолютно нормально ставлюся до того, що Сергій Геннадійович Арбузов — перший віце-прем`єр-міністр, і поганий той перший віце-прем`єр-міністр, який не хоче стати прем`єр-міністром”, - відзначив М.Азаров.

У зв`язку з цим він наголосив, що готовий зі свого боку робити все, щоб у С.Арбузова все виходило у роботі на своїй посаді.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент Віктор Янукович затвердив новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем`єром М.Азаровим, і призначив колишнього голову Національного банку України С.Арбузова першим віце-прем`єром.