Експерти кажуть, що нова ВР буде не такою слухняною, як попередня

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування “Рік 2012 в оцінках експертів”, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Опитування проводилось 19-25 грудня 2012 року. Загалом було опитано 50 експертів.

Зокрема, 16 експертів вважають, що вплив Президента України на парламент послабиться, 12 – вважають, що вплив “залишиться приблизно на тому самому рівні, що й минулого скликання”. Один експерт сказав, що вплив посилиться, але жоден не підтримав тезу про те, що парламент стане повністю незалежним від Президента України.

Експерти, відповідаючи на запитання: “Які три закони, на Вашу думку, повинна у першу чергу ухвалити Верховна Рада?”, зазначили, що це мають бути зміни до Податкового кодексу - 7 осіб, зміни до держбюджету 2013 року - 6 осіб, скасування закону про мовну політику - 5 осіб, ухвалення закону про імпічмент Президенту України - 5 осіб. Крім того, по 4 експерти вважають, що це має бути Виборчий кодекс і закон про люстрацію. Також називають зміни до законодавства про європейську та євроатлантичну інтеграцію (3 експерти), ухвалення закону про вищу освіту (3 експерти), зміни до Кримінального кодексу, закон про персональне голосування, нова редакція закону про референдум, закон про медичну реформу, поро передачу повноважень органам влади на місця (по 2 експерти на кожне з перелічених питань).