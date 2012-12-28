У Раді зареєстрували скасування скандального мовного закону

Депутат від "Батьківщини" Микола Катеринчук зареєстрував у Раді закон "Про державну мову України", який, серед іншого, передбачає скасування прийнятого раніше скандального закону "Про засади державної мовної політики", повідомляє Сегодня.

Згідно з текстом документа, цей "закон спрямований на забезпечення використання української мови як державної на всій території України, забезпечення права громадян України на використання державної мови, захист і розвиток мовної культури".

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що "держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України". При цьому, однак, підкреслюється, що "Конституція України не уточнює вимог до особливостей практичного використання української мови як державної мови України, так само як і не вказує зобов'язань органів влади по відношенню до порядку формування чи збереження державної мови".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила ініційований Партією регіонів законопроект "Про засади державної мовної політики" 3 липня. 8 серпня президент В.Янукович підписав цей закон, а також доручив Кабінету міністрів створити робочу групу для розробки пропозицій щодо вдосконалення законодавства про порядок застосування мов в Україні. Закон набув чинності 10 серпня, він передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.