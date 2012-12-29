Донька Тимошенко закликає міжнародну спільноту допомогти українцям

Дочка екс-прем'єр-міністра України Євгенія Тимошенко закликає світову спільноту запровадити санкції щодо українських посадовців, винних в ув’язненні її матері – екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко. За її словами, в Україні послідовно будується диктатура, і західна спільнота мусить допомогти українцям.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Головним завданням Віктора Януковича є тримати мою маму в тюрмі під час виборів 2015 року. І зараз це абсолютно зрозуміло усім. Ми розуміємо, що ми нічого не можемо з цим зробити самостійно в Україні. Саме тому ми потребуємо підтримки міжнародної спільноти. Це не є перебільшенням стверджувати, що Україна перетворюється на поліцейську державу, на диктатуру. Моя мама попереджала світ, міжнародну спільноту про це перед парламентськими виборами, і зараз ця диктатура будується із ще більшими зусиллями», - сказала Є.Тимошенко.

Напередодні в інтерв’ю Інтернет-ресурсу "Українська правда" Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Джон Теффт, який у наступному році закінчує свою каденцію в Україні, зокрема, висловив сподівання, що ув’язнений лідер опозиції Ю.Тимошенко зможе вийти на свободу до 2015 року. Він підкреслив, що коли цього не станеться і вона не зможе взяти участь у президентських виборах, то це буде серйозним порушенням виборчого процесу.

Як відомо, Ю.Тимошенко звернулася з листом до міністра юстиції США з проханням розслідувати дії американської юридичної компанії «Скадден» на предмет можливих корупційних зв’язків з українським урядом. «Скадден» підготувала звіт відносно справи Ю.Тимошенко, в якому дала оцінку процесу проти неї. Державний департамент США назвав цей звіт неповним.