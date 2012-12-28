США сподіваються, що Тимошенко до 2015-го вже випустять

Про це сказав посол США в Україні Джон Теффт в інтерв'ю Українській правді.

«Я сподіваюся, що до 2015 року Юлію Тимошенко випустять. Якщо ж вона не матиме змоги взяти участь у виборах, я впевнений, і ми, і ОБСЄ будемо розглядати це як порушення», – сказав Теффт.

В той же час дипломат не захотів робити прогнозів щодо ефективності таких дій.