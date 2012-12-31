Фаріон зробила Азарову подарунок (фото)

Народний депутат від ВО «Свобода» Ірина Фаріон привітала прем’єр-міністра України Миколу Азарова з Різдвом і надіслала йому в подарунок свою монографію щодо мовної норми.

Про це свободівка сповістила.на своїй сторінці у Фейсбук.

«Як і обіцяла, відправила прем’єр-міністрові свою монографію «Мовна норма: знищення, пошук, віднова», що створена на основі писемного та усного мовлення політиків, чиновників та публічних осіб упродовж останніх п’ятьох років.

З Різдвом, Миколо Яновичу. Варто пам’ятати, що мудрим є зовсім не той, хто не робить помилок, а той, хто хоче і може їх виправляти. Всі ми semper tiro. Тож нехай нам щастить у пізнанні глибин мови як народу впродовж усіх дарованих літ», - побажала Фаріон.