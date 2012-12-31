Янукович подзвонив Путіну

Президент Росії Володимир Путін по телефону обмінявся зі своїми колегами з Казахстану Нурсалтаном Назарбаєвим і України Віктором Януковичем новорічними привітаннями, повідомляє в понеділок прес-служба Кремля.

"Сьогодні за ініціативою партнерів відбулися телефонні розмови Володимира Путіна з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим та президентом України Віктором Януковичем. Глави держав обмінялися теплими новорічними привітаннями та побажаннями добра, благополуччя і процвітання братнім народам", - йдеться в повідомленні.

РІА "Новости"