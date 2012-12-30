Янукович висловив співчуття Путіну у зв`язку із катастрофою Ту-204

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«З почуттям скорботи в Україні сприйняли звістку про катастрофу літака Ту-204, що призвела до людських жертв», - йдеться у співчутті.

В.Янукович передав слова жалоби і підтримки рідним та близьким загиблих і побажав швидкого одужання постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня літак Ту-204, що належав компанії Red Wings, 29 викотився за злітну смугу в аеропорту Внуково і загорівся. За останніми даними, загинуло п’ятеро членів екіпажа, ще троє перебувають у лікарнях.