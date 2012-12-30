Янукович висловив співчуття Путіну у зв`язку із катастрофою Ту-204
15:40, 30 грудня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович висловив співчуття Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну у зв`язку із катастрофою пасажирського літака у московському аеропорту Внуково, внаслідок якої загинули люди.
Віктор Янукович висловив співчуття Путіну
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
«З почуттям скорботи в Україні сприйняли звістку про катастрофу літака Ту-204, що призвела до людських жертв», - йдеться у співчутті.
В.Янукович передав слова жалоби і підтримки рідним та близьким загиблих і побажав швидкого одужання постраждалим.
Як повідомляв УНІАН, 29 грудня літак Ту-204, що належав компанії Red Wings, 29 викотився за злітну смугу в аеропорту Внуково і загорівся. За останніми даними, загинуло п’ятеро членів екіпажа, ще троє перебувають у лікарнях.
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