Азаров збирає міністрів

08:40, 03 січня 2013
Політика
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Сьогодні відбудеться засідання Кабінету міністрів.

Кабмін

Сьогодні, 3 січня, під головуванням прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету міністрів України.

Як повідомляється на Урядовому порталі, початок засідання о 10.00.

Місце проведення: Будинок уряду. Вхід (тільки за паспортами) з вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд, 6-й поверх.

Під час засідання уряду планується брифінг голови Державної реєстраційної служби Леоніда Єфіменка.

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