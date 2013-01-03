Азаров збирає міністрів

Сьогодні відбудеться засідання Кабінету міністрів.

Сьогодні, 3 січня, під головуванням прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету міністрів України. Як повідомляється на Урядовому порталі, початок засідання о 10.00. Місце проведення: Будинок уряду. Вхід (тільки за паспортами) з вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд, 6-й поверх. Під час засідання уряду планується брифінг голови Державної реєстраційної служби Леоніда Єфіменка.

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