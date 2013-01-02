У Азарова розповіли, чим Кабмін займеться на першому засіданні
У четвер, 3 січня, під головуванням прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету міністрів України.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Згідно з порядком денним, під час засідання уряд розгляне внесення змін до Закону України „Про Кабінет міністрів України”; внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання залучення інвестицій; внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств.
Також Кабмін розгляне План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки; встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць; зміни до Митного кодексу України.
Уряд також розгляне інші питання.