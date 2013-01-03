Азаров вимагає від Королевської регулярних звітів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

Глава уряду зазначив, що наприкінці минулого року в окремих регіонах виникли затримки з виплатою заробітної плати бюджетникам.

”Причому в більшості областей - підкреслюю, у більшості областей - керівники органів місцевої влади, а це їх особиста відповідальність, зуміли мобілізувати ресурси і самостійно вирішити проблему. Безвідповідальність інших керівників довелось компенсувати уряду. Із державного бюджету було додатково виділено 3,3 млрд грн на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів усіх рівнів. На 1 січня боргів, як ми і обіцяли, немає”, - сказав Н.Азаров.

Він зазначив, що вимагає від керівників міністерств і відомств, регіональних адміністрацій з перших днів нового року взяти цю ситуацію під особливий контроль.

”Зарплати, відпускні, лікарняні, соціальні допомоги тощо повинні виплачуватись повністю і вчасно. Треба організувати роботу таким чином, щоб раз і назавжди поставити крапку в цій темі. Вимагаю також, щоб Міністерство соціальної політики запровадило щотижневий моніторинг виплати зарплати і соціальної допомоги. І регулярно доповідало уряду про стан справ. У нашому порядку денному більше не повинно бути питання боргів із зарплати”, - підкреслив Н.Азаров.