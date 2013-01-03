На думку Кличка, нардепи погано працюють і головою, і кулаками

Про це заявив лідер фракції “УДАР” у Верховній Раді Віталій Кличко в ефірі 5 каналу.

“Я неодноразово говорив, в лавах нашої партії перебувають люди, які є фахівцями в різних галузях: державного управління, економіки, культури, науки, малого і середнього бізнесу, соціальної сфери. І ми готові застосовувати насамперед наші знання, наш розум, а не кулаки”, - цитує Кличка прес-служба УДАРу.

Віталій Кличко сподівається, що бійки, які були під час перших сесійних засідань нового парламенту, надалі не повторюватимуться.

“З одного боку можна говорити, що ми відстоювали інтереси людей і не дали можливості порушити регламент і голосувати чужими картками. Але з іншого боку - це жахливе явище: весь світ дивився, як наші народні обранці замість законодавчої роботи працювали кулаками. Всі ж йшли у парламент працювати головою. Головою у деяких не дуже виходить – тож у хід пішли кулаки. Як професіонал в цій справі можу сказати, що кулаками у них теж не дуже добре виходило”, - сказав політик.