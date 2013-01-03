ЦВК зареєструвала трьох нових депутатів
Центральна виборча комісія визнала обраними та зареєструвала трьох нових народних депутатів, які на виборах до парламенту 28 жовтня 2012 року обиралися за виборчим списком Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК.
Зокрема, депутатський мандат отримали колишній міністр охорони здоров`я Юрій Поляченко (№ 76 за списком), депутат Верховної Ради України шостого скликання Олександр Зац (№ 77) та Юрій Благодир (№ 78) - колишній радник екс-голови парламенту Володимира Литвина.
Ю.Поляченко, О.Зац та Ю.Благодир потрапили до парламенту у зв`язку з переходом раніше зареєстрованих депутатів на роботу в уряд України.
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Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2012 року Центральна виборча комісія завершила процедуру реєстрації 445 народних депутатів, обраних на парламентських виборах 28 жовтня.
ЦВК визнала обраними 445 з 450 народних депутатів через неможливість встановити результати виборів у п`яти одномандатних виборчих округах у зв`язку з порушеннями законодавства під час підрахунку голосів. Зокрема, депутатські мандати отримали 225 депутатів, які обиралися за партійними виборчими списками, та 220 мажоритарників.
Згідно з офіційними результатами виборів народних депутатів 28 жовтня, Партія регіонів отримала 72 депутатські мандати, ВО ”Батьківщина” – 62, партія ”УДАР” – 34, Комуністична партія України – 32, ВО ”Свобода” – 25. Крім того, до нового складу парламенту увійшли 220 депутатів, які були обрані в одномандатних виборчих округах як висуванці політичних партій або самовисуванці.
Після формування Президентом України Віктором Януковичем складу Кабінету міністрів, Верховна Рада України достроково припинила повноваження народних депутатів Миколи Азарова, призначеного прем`єр-міністром, Дмитра Табачника (міністр освіти) та Олександра Лавриновича (міністр юстиції). Водночас у парламенті не вистачило голосів для дострокового припинення повноважень народного депутата Ігоря Прасолова, призначеного міністром економічного розвитку і торгівлі. За відповідне рішення проголосували лише 220 народних депутатів із 398, зареєстрованих в сесійній залі. Парламент ще двічі намагався повернутися до розгляду цього питання, однак жодного разу не вистачило необхідної кількості голосів.