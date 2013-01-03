ЦВК зареєструвала трьох нових депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, депутатський мандат отримали колишній міністр охорони здоров`я Юрій Поляченко (№ 76 за списком), депутат Верховної Ради України шостого скликання Олександр Зац (№ 77) та Юрій Благодир (№ 78) - колишній радник екс-голови парламенту Володимира Литвина.

Ю.Поляченко, О.Зац та Ю.Благодир потрапили до парламенту у зв`язку з переходом раніше зареєстрованих депутатів на роботу в уряд України.

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Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2012 року Центральна виборча комісія завершила процедуру реєстрації 445 народних депутатів, обраних на парламентських виборах 28 жовтня.

ЦВК визнала обраними 445 з 450 народних депутатів через неможливість встановити результати виборів у п`яти одномандатних виборчих округах у зв`язку з порушеннями законодавства під час підрахунку голосів. Зокрема, депутатські мандати отримали 225 депутатів, які обиралися за партійними виборчими списками, та 220 мажоритарників.

Згідно з офіційними результатами виборів народних депутатів 28 жовтня, Партія регіонів отримала 72 депутатські мандати, ВО ”Батьківщина” – 62, партія ”УДАР” – 34, Комуністична партія України – 32, ВО ”Свобода” – 25. Крім того, до нового складу парламенту увійшли 220 депутатів, які були обрані в одномандатних виборчих округах як висуванці політичних партій або самовисуванці.

Після формування Президентом України Віктором Януковичем складу Кабінету міністрів, Верховна Рада України достроково припинила повноваження народних депутатів Миколи Азарова, призначеного прем`єр-міністром, Дмитра Табачника (міністр освіти) та Олександра Лавриновича (міністр юстиції). Водночас у парламенті не вистачило голосів для дострокового припинення повноважень народного депутата Ігоря Прасолова, призначеного міністром економічного розвитку і торгівлі. За відповідне рішення проголосували лише 220 народних депутатів із 398, зареєстрованих в сесійній залі. Парламент ще двічі намагався повернутися до розгляду цього питання, однак жодного разу не вистачило необхідної кількості голосів.