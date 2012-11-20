ЦВК більше не перевірятиме бізнес-інтереси депутатів

Зокрема, зі списк виключені: договір про передачу в управління іншій особі належних обраному депутату підприємств, корпоративних прав, пов'язаних з участю (членством) в управлінні поточною діяльністю господарського товариства, а також документ про вихід зі складу керівних органів чи наглядових рад підприємств, організацій, установ або закладів, що мають на меті одержання прибутків.

Про це йдеться в оприлюдненій на офіційному сайті ЦВК постанові № 1961 від 15 листопада 2012 року про внесення змін до порядку розгляду документів осіб, обраних народними депутатами в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах на виборах 28 жовтня.

У ЦВК пояснили необхідність внесення змін до порядку реєстрації депутатів відповідним рішенням Конституційного суду.

Таким чином, відповідно до рішення ЦВК, особа, обрана депутатом, для відповідної реєстрації повинна надати ЦВК особисту заяву та додати пакет відповідних документів.

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Зокрема, представники Кабінету міністрів України, які визнані обраними народними депутатами на виборах 28 жовтня, для отримання депутатського мандата повинні надати Центральній виборчій комісії копію Указу Президента України про звільнення.

У разі, якщо особа до свого обрання до ВР була депутатом місцевої ради, до заяви повинна бути додана копія особистої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, який, відповідно до Конституції та законів України, є несумісним з мандатом народного депутата.

Крім того, обрані депутати повинні надати документ про припинення діяльності, несумісної зі статусом народного депутата у разі здійснення такої діяльності.

Обрані депутати, за винятком народних депутатів України попереднього скликання та непрацюючих пенсіонерів, повинні надати копію трудової книжки із записом про звільнення з роботи.

Водночас народні депутати попереднього скликання замість копії трудової книжки повинні надати довідку Управління кадрів Апарату Верховної Ради про те, що їх трудова книжка знаходиться в цьому управлінні.

Для обраних депутатів, які працюють в уряді або призначалися на свої посади рішеннями парламенту, Кабінету міністрів або Президента України, для реєстрації народним депутатом повинні надати копії відповідних актів про звільнення.

В інших випадках обраний депутат має подати копію чи витяг з наказу (розпорядження, рішення загальних зборів, колегіального органу тощо) про звільнення з роботи, яка є несумісною з депутатським мандатом.

Особи, які до свого обрання народними депутатами займалися адвокатською діяльністю, повинні надати копію заяви про зупинення адвокатської діяльності.

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Непрацюючі пенсіонери повинні надати копію пенсійного посвідчення.

Копії всіх документів повинні бути засвідчені в установленому законом порядку.

Відповідно до законодавства, народні депутати, визнані обраними в результатів виборів 28 жовтня, повинні в двадцятиденний строк подати до ЦВК документи, необхідні для його реєстрації народним депутатом.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Конституційний суд України визнав неконституційним положення Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" щодо оприлюднення державними службовцями та чиновникам своїх витрат з 1 липня по 31 грудня 2011 року.

Крім того, КС визнав таким, що не відповідає Конституції України, положення даного закону щодо заборони особам брати участь у загальних зборах підприємств або організацій, що мають на меті отримання прибутку.