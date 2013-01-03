Турчинов не виключає дострокових виборів у 2013

Про це він заявив у ефірі 5 каналу, передає Українська правда.

"У випадку, коли шалене сповзання України в прірву не закінчиться, я не виключаю, що 2013 рік може знову стати переломним роком для країни, коли відбудуться позачергові парламентські і президентські вибори, щоб сформувати владу, яка врятує країну", - сказав він.

За словами Турчинов, з початку 2000-х років в Україні не було жодної затримки виплат зарплат бюджетникам та пенсій. "Зараз знову повертаються ті страшні часи, коли місяцями не виплачують зарплату", - зазначив він.

Також, коментуючи останні економічні ініціативи влади, наприклад, щодо введення податку на обмін валюти, Турчинов сказав:

"Я не виключаю, що ще декілька подібних новацій, і не буде цього уряду, не буде цієї влади. І, безумовно, Україна постане перед ситуацією - з одного боку нас доведуть до дефолту, до міжнародної ізоляції, з іншого боку прийдеться повністю проводити оновлення влади".