Азаров: податок на валюту може не знадобитися

Про це заявив в.о. прем'єр-міністра України Микола Азаров в ефірі програми Шустер Live.

Зокрема, коментуючи паніку у зв'язку з наміром Національного банку ввести 15% збір на продаж валюти, М.Азаров сказав: "Це психологія будь-якої нормальної людини, абсолютно вірно. Цілий ряд заходів, про які зараз дуже багато говориться, він буде абсолютно непотрібним , якщо ми спокійно поставимося до того, що я говорю. що валютних резервів у країні достатньо, що курс валюти буде стабільним. ось в це треба повірити і тоді, ось ті заходи про яких зараз дуже багато говорять, не будуть потрібні ".

В той же час М.Азаров зазначив, що його уряд у 2010 році лібералізував валютний ринок.