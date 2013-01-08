«Парк Київська Русь» скликає друзів на Старий Новий рік

12-13 січня 2013 року «Парк Київська Русь» кличе усіх своїх перевірених часом і зовсім нових друзів на захоплююче святкування Старого Нового року.

В ці дні у Парку можна буде відвідати головну резиденцію найдостовірнішого Діда Мороза, безкоштовно покататися на санях, побачити виступи кінного театру.

Гості Древнього Києва зможуть взяти участь у битві хороводів, позмагатися у конкурсі на найбільшу снігову кулю. Також на всіх чекає середньовічний флешмоб «Масове валяння у снігу», а встановлений рекорд буде занесений до «Книги рекордів «Парку Київська Русь».

Діти дошкільного віку та школярі відвідують Парк безкоштовно, для пенсіонерів діють знижки на вхід,.

«Парк Київська Русь» розташований в с. Копачів Обухівського району. Дістатися можна маршрутними автобусами, які з 10:00 кожні дві години відправляються від станції м. Видубичі, або власним транспортом.

Деталі на сайті: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналістів у субботу, 12 січня, буде організовано прес-тур.

За детальною інформацією і з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.