Адвокат стверджує, що Тимошенко обшукували по кілька разів на день

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк повідомив на брифінгу у Харкові.

“В її ситуації стало практикою по декілька обшуків і в палаті, і по декілька особистих обшуків її, - сказав О.Плахотнюк. - По 3-4 обшуки палати проводилися кожен день”.

О.Плахотнюк обурився такою ситуацією і звернув увагу на те, що Ю.Тимошенко перебуває не в тюрмі, а у медичному закладі.

“Такого немає в жодній установі виконання покарань. У такій кількості не проводиться в жодній установі, а враховуючи, що це лікарня, а не установа, це взагалі нонсенс”, - наголосив адвокат.

О.Плахотнюк підкреслив, що Ю.Тимошенко намагалися оглянути перед зустріччю з ним, однак, вона не дала цього зробити.

“Перед тим, як до мене йти, її намагалися обшукати. Вона не дала цього зробити. Сили не застосовували поки що”, - зазначив адвокат.

Він підкреслив, що з учорашнього дня, коли була оголошена акція непокори, Ю.Тимошенко не дала провести жодного особистого обшуку та жодного обшуку її палати.

“Вже добу вона успішно бореться”, - підкреслив О.Плахотнюк.