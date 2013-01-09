Тимошенко ночувала у душі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав журналістам заступник начальника Управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Андрій Лапінський.

“На початку вона була в коридорі в сидячому положенні. Потім на ніч вона перемістилася до душової кімнати і там провела ніч”, - сказав він.

За його словами, в душовій кімнаті встановлено топчан.

А.Лапінський наголосив, що медпрацівники на ніч передали Ю.Тимошенко теплу ковдру.

«В якому положенні вона була, я не можу відповісти на це питання”, - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори.

Екс-прем'єр заявила, що не має наміру більше спілкуватися з прокурорами та слідчими і готова чинити фізичний опір "настільки, наскільки вистачить сил і життя" спробам примусово доставити її до суду, а також не має наміру повертатися в палату, доки там будуть відеокамери, і не дозволить проводити особистий огляд і обшуки в її речах.