Нардепи не знайшли спільної мови і розійшлися

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим народні депутати від опозиції вийшли до трибуни парламенту, наполягаючи на оголошенні перерви.

Перед цим лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк звернувся до голови Верховної Ради України Володимира Рибака оголосити перерву на вимогу двох фракцій. При цьому він не уточнив, про яку ще фракцію, крім “Батьківщина”, йде мова.

В.Рибак відмовлявся оголошувати перерву, мотивуючи це тим, що, відповідно до Регламенту ВР, під час пленарного засідання одні й ті ж фракції не можуть двічі просити про оголошення перерви.

Після нетривалих перемовин біля президії між представниками опозиції та керівниками ВР В.Рибак оголосив про закриття сьогоднішнього засідання парламенту.

Перед цим депутати від Партії регіонів пропонували повернутися до розгляду питань щодо складення депутатських повноважень Ігорем Прасоловим та про звільнення Сергія Арбузова з посади голови НБУ.