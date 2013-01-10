ВР не зібрала голосів, щоб ще раз спробувати звільнити Арбузова

Як передає кореспондент УНІАН, з пропозицією про повернення виступив представник Президента України Юрій Мірошниченко.

Він зауважив, що декілька народних депутатів просто не встигли проголосувати.

Водночас за повернення до розгляду цього питання проголосував лише 221 народний депутат із 394 зареєстрованих у сесійній залі.

При цьому журналістам з ложі преси знову було помітно, що члени фракції Партії регіонів голосували за своїх відсутніх колег.

Як відомо, перед цим ВР не змогла звільнити С.Арбузова з посади голови Національного банку України. Пропозицію про його звільнення підтримали лише 217 народних депутатів із 393 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, «за» проголосували 179 депутатів від Партії регіонів, 30 - КПУ та 8 позафракційних. При цьому жодного голосу “за” не дали фракції “Батьківщина”, “Свобода” та “УДАР”.