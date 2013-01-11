За фактом побиття нардепа міліція проводить досудове розслідування

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області.

Як зазначається в повідомленні, 10 січня о 20.20 по лінії 102 до чергової частини міліції Київської області надійшло повідомлення від одного з народних депутатів щодо його побиття невідомими особами на паркувальному майданчику біля торгівельного центру по Обухівському Шосе.

З’ясувавши обставини події, слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, почала проводити першочергові оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, які скоїли дане правопорушення, підкреслили у ВЗГ.

Наразі повідомлення депутата зареєстроване в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як повідомляв УНІАН, за даними «УДАРу», В.Куренного побили двоє невідомих чоловіків на парковці біля супермаркету в Києво-Святошинському районі під Києвом.

За словами самого постраждалого, він вийшов з магазину, поклав продукти в машину і сів за кермо свого авто. Поруч з'явились двоє чоловіків, вони вдарили депутата в обличчя, потім викинули з машини і почали бити ногами. У депутата розбите обличчя, гематоми на голові і струс мозку. Для надання допомоги його доставили в лікарню.

Як зазначають в «УДАРі», те, що трапилося з В.Куренним, зафіксували камери спостереження на парковці магазину. На відео також видно, що нападників чекав автомобіль, на якому вони і втекли.