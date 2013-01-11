У Раді оголосили перерву на півгодини
11:28, 11 січня 2013Політика
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На вимогу фракцій "Батьківщина" та "Свобода" у Верховній Раді оголошено перерву на 30 хвилин.
У Раді оголошено перерву / Фото: Тиждень.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир Рибак.
Коли В.Рибак оголошував про перерву, то він лише зазначив, що вона оголошується на вимогу двох фракцій, але не уточнив яких. Із залу почали лунати прохання уточнити, про які фракції йдеться. На що В.Рибак відповів: «Фракція Яценюк і Тягнибок».
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