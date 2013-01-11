У Раді оголосили перерву на півгодини

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

Коли В.Рибак оголошував про перерву, то він лише зазначив, що вона оголошується на вимогу двох фракцій, але не уточнив яких. Із залу почали лунати прохання уточнити, про які фракції йдеться. На що В.Рибак відповів: «Фракція Яценюк і Тягнибок».