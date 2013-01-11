Депутатки заблокували трибуну і погрожують «жіночим бунтом» (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні з трибуни ВР заявила представник фракції “Батьківщина” Олександра Кужель під час блокування жінками-депутатами трьох фракцій трибуни ВР.

Вона наголосила, що жінки вимагають, аби Генеральний прокурор України Віктор Пшонка надав депутатам інформацію щодо ситуації, що виникла наразі щодо Ю.Тимошенко.

“Ми вимагаємо пана прокурора до зали. Хай він нам дасть відповідь щодо порушень прав жіноцтва в Україні”, - сказала О.Кужель.

Крім того, за її словами, жінки вимагають зустрічі безпосередньо з Ю.Тимошенко, зняття камер спостереження з палати, де лікується Ю.Тимошенко, заміни чоловіків-охоронців на жінок.

Також, за словами О.Кужель, жінки-депутати вимагають, аби Ю.Луценку була надана можливість прооперуватися в приватній клініці.

“В іншому випадку ми влаштуємо жіночий бунт”, - сказала О.Кужель.

Після цього депутатки від трьох фракцій опозиції розблокували трибуну ВР.