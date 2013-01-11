Свободівці штурмують офіс компанії Ахметова у Києві

Наразі працівники компанії блокують двері офісу, щойно на місце прибула міліція, передає Радіо Свобода.

Свободівці вимагають від керівництва компанії виконати вимоги, які напередодні висунули гірники з шахти «Червоний партизан», що на Луганщині.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня близько 7 години ранку члени Незалежної профспілки міста Свердловська зайняли кабінет директора шахти «Червоний партизан» Олександра Богданова, вимагаючи скасувати наказ про реорганізацію підприємства і усунути порушення прав членів профспілки.