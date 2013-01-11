Свободівці штурмують офіс компанії Ахметова у Києві
13:38, 11 січня 2013Політика
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Понад 20 активістів всеукраїнського об’єднання «Свобода» увірвалися у бізнес-центр, де знаходиться офіс компанії ДТЕК у Києві, і вимагають зустрічі з керівництвом.
Свободівці увірвалися в офіc / Фото Андрія Баштового з Instagram
Наразі працівники компанії блокують двері офісу, щойно на місце прибула міліція, передає Радіо Свобода.
Свободівці вимагають від керівництва компанії виконати вимоги, які напередодні висунули гірники з шахти «Червоний партизан», що на Луганщині.
Як повідомляв УНІАН, 10 січня близько 7 години ранку члени Незалежної профспілки міста Свердловська зайняли кабінет директора шахти «Червоний партизан» Олександра Богданова, вимагаючи скасувати наказ про реорганізацію підприємства і усунути порушення прав членів профспілки.
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