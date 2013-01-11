Свободівці штурмують офіс компанії Ахметова у Києві

13:38, 11 січня 2013
Політика
4477 0

Понад 20 активістів всеукраїнського об’єднання «Свобода» увірвалися у бізнес-центр, де знаходиться офіс компанії ДТЕК у Києві, і вимагають зустрічі з керівництвом.

Свободівці увірвалися в офіc / Фото Андрія Баштового з Instagram

Наразі працівники компанії блокують двері офісу, щойно на місце прибула міліція, передає Радіо Свобода.

Свободівці вимагають від керівництва компанії виконати вимоги, які напередодні висунули гірники з шахти «Червоний партизан», що на Луганщині.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня близько 7 години ранку члени Незалежної профспілки міста Свердловська зайняли кабінет директора шахти «Червоний партизан» Олександра Богданова, вимагаючи скасувати наказ про реорганізацію підприємства і усунути порушення прав членів профспілки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter