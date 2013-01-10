Гірники захопили кабінет директора шахти і вимагають зустрічі з Ахметовим

Сьогодні близько 7 години ранку члени Незалежної профспілки міста Свердловська зайняли кабінет директора ОП «Шахта «Червоний партизан» ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит» Олександра Богданова, вимагаючи скасувати наказ про реорганізацію підприємства й усунути порушення прав членів профспілки.

Про це УНІАН повідомив голова Незалежної профспілки міста Свердловська Костянтин Ільченко.

За його словами, в прийнятій членами профспілки заяві міститься вимога скасувати наказ генерального директора ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит» про зміну організаційної структури підприємства від 21 грудня 2012 року, що передбачає скорочення виробництва й масові звільнення працівників.

Шахтарі також вимагають повернути працівникам ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит» законну тринадцяту зарплату й виплачувати її за результатами року; визнати робочим часом працівників ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит» - час усього фактичного щоденного перебування на роботі в шахті (9 – 10,5 години), включаючи час, який щодня фіксується роботодавцем; ввести тарифні ставки й службові оклади з розрахунку встановленого рівня мінімальної заробітної плати 1073 грн, збільшеної на коефіцієнт-3,234, збільшеної на коефіцієнт - 1,2 і додатково на 30% для працівників, зайнятих на підземних роботах, згідно з вимогами статті 3 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»; підписати колективний договір із первинними профорганізаціями Незалежної профспілки міста Свердловська, зареєстрованими на відособлених підприємствах ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит».

Шахтарі також вимагають публічно, на позмінних зборах шахт, визнати легітимність Незалежної профспілки міста Свердловська; допустити до роботи незаконно усуненого від роботи члена НПМС електрослюсаря Сорокіна А.Н.; скасувати наказ на звільнення голови первинної профорганізації НПМС ОП «Шахта «Червоний партизан», начальника зміни з виробництва Лозового С.П., оскільки накази про дисциплінарні стягнення не узгоджувалися з профкомом НПМС.

На тему: У Первомайську 60 гірників не спустилися в шахту через борги по зарплаті

За словами К.Ільченка, шахтарі мають намір перебувати в кабінеті директора ОП «Шахта «Червоний партизан» до тих пір, поки не вручать свої вимоги власнику ТОВ ДТЕК Рінату Ахметову, голові Луганської обласної держадміністрації Володимиру Пристюку і не отримають гарантії їх повного задоволення.

«У разі ігнорування наших вимог, ми розумітимемо, що держава Україна, в особі нинішнього політичного режиму, не здатна захистити громадян від свавілля чиновників і злочинців. У цьому випадку, Незалежна профспілка міста Свердловська буде вимушена висунути Президенту України Віктору Януковичу політичні вимоги.

Ми також звернемося за підтримкою до ПАРЄ, ОБСЄ, МОП, до низки інших міжнародних організацій і наполягатимемо на спеціальному розслідуванні порушень прав людини та трудового законодавства в Україні», - йдеться в заяві.

К.Ільченко також повідомив, що на даний момент на шахту не пускають журналістів.

Губернатор області В.Пристюк у терміновому порядку створив комісію з врегулювання конфлікту й відправив на шахту.