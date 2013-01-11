Тягнибок вже заговорив про дострокові вибори
14:20, 11 січня 2013Політика
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Лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок не виключає, що в Україні будуть дострокові парламентські вибори.
Тягнибок: В такій атмосфері ВР працювати не може
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Тягнибок заявив сьогодні під час брифінгу.
“Ситуація розвивається таким чином, що цілком може бути, що в Україні будуть дострокові парламентські вибори”, - сказав він.
За його словами, сьогодні можна констатувати кризу в роботі ВР.
“В такій атмосфері ВР працювати не може”, - сказав О.Тягнибок.
Він наголосив, що якщо і далі парламент буде працювати в такому ж стилі, то дострокові вибори до ВР неминучі.
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