Тягнибок вже заговорив про дострокові вибори

14:20, 11 січня 2013
Політика
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Лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок не виключає, що в Україні будуть дострокові парламентські вибори.

Тягнибок: В такій атмосфері ВР працювати не може

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Тягнибок заявив сьогодні під час брифінгу.

“Ситуація розвивається таким чином, що цілком може бути, що в Україні будуть дострокові парламентські вибори”, - сказав він.

За його словами, сьогодні можна констатувати кризу в роботі ВР.

В такій атмосфері ВР працювати не може”, - сказав О.Тягнибок.

Він наголосив, що якщо і далі парламент буде працювати в такому ж стилі, то дострокові вибори до ВР неминучі.

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