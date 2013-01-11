У Верховній Раді - бійка, завалили новорічну ялинку

Як передає кореспондент УНІАН, сутичка сталося під час розгляду питання щодо ратифікації Угоди між урядами України і Російської Федерації про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків в населених пунктах, в яких розташовані об’єкти Чорноморського флоту РФ на території України.

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Представники опозиції виступали проти ратифікації цієї угоди. І саме в той момент, коли з трибуни парламенту виступав народний депутат України із фракції ВО “Свобода” Олександр Шевченко, хтось із більшості почав кричати, що йому не треба було надавати слова, оскільки він не записаний на виступ. Після цього почалася сутичка біля трибуни, в якій зі сторони опозиції, зокрема, брав участь В’ячеслав Кириленко (фракція “Батьківщина”), а зі сторони більшості був, зокрема, Нестор Шуфрич (фракція Партії Регіонів).

Під час сутички впала одна з встановлених біля трибуни ялинок і з неї позлітали новорічні прикраси.