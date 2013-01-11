Катеринчук заявляє про збій в системі «Рада»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Батьківщини”.

«На сьогоднішньому пленарному засіданні Верховної Ради України 11 січня 2013 року під час голосування проекту закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України з метою забезпечення міжнародно-правових зобов'язань України (реєстр. №1099) відбувся технічний збій системи для голосування «Рада». При натисканні кнопки пульта «За» система не врахувала мій голос”, - сказав М.Катеринчук.

Він також у зверненні до В.Рибака попросив перевірити пульт для голосування за його місцем та в цілому систему для голосування «Рада».

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Як повідомляв УНІАН, 24 члени фракції «Батьківщина» не проголосували за ухвалення в першому читанні проекту закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України з метою забезпечення міжнародно-правових зобов'язань України».

Як свідчать дані поіменного голосування на сайті парламенту, за дане рішення проголосував лише 161 (при необхідних 226 — УНІАН) із 389 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Із 99 членів фракції «Батьківщина» «за» проголосували 75 депутатів, «утрималось» – 0, не проголосувало четверо (Олександр Бригинець, Ігор Бриченко, Микола Катеринчук та Руслан Князевич) та 20 депутатів фракції були відсутні (серед них Анатолій Гриценко, Микола Мартиненко, Андрій Парубій, Сергій Соболєв, Віктор Швець, Андрій Шевченко).