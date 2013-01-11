Бригинець каже, що голосував за декриміналізацію - картка не спрацювала

"Щойно від журналістів довідався, що моя картка за декриміналізацію статті, по якій незаконно засуджена Тимошенко - не спрацювала. Я, безумовно, знаходився в залі разом зі своїми колегами і, безумовно, голосував "ЗА". Цьому є достатньо свідків", - написав Бригинець у своєму Facebook, відповідаючи на запитання журналіста УНІАН.

Бригинець має намір написати заяву в апарат ВР, щоб його голос врахували у загальному підсумку голосування за це питання.

"У всіх випадках я зараз пишу заяву на ім'я голови ВР з вимовою додати мій голос", - написав Бригинець.

Як повідомляв УНІАН, за проект закону про декриміналізацію "статей Тимошенко" проголосував лише 161 із 389 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

З 99 членів фракції «Батьківщина», «за» проголосували 75 депутатів, «утрималось» – 0, не проголосувало четверо (Олександр Бригинець, Ігор Бриченко, Микола Катеринчук та Руслан Князевич) та 20 депутатів фракції були відсутні (серед них Анатолій Гриценко, Микола Мартиненко, Андрій Парубій, Сергій Соболєв, Віктор Швець, Андрій Шевченко).

З 42 членів фракції “УДАР” «за» проголосувало 33, «утрималось» – 0, не проголосувало 5-ро, відсутні - 4 депутати.

З 36 представників фракції “Свобода” не голосували лише двоє, решта – 34 підтримали відповідний законопроект.

Не дали жодного голосу представники фракції Комуністичної партії України, натомість «за» висловились 8 народних депутатів із фракції Партії регіонів (Яків Безбах, Віктор Бондар, Віктор Жеребнюк, Олег Кулініч, Віктор Развадовський, Григорій Смітюх, Юрій Шаповалов та Нестор Шуфрич).

З 27 позафракційних депутатів «за» проголосувало 11, «проти» – 0, утрималися – 0, не голосували – 3, відсутні – 13.