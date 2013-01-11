Рибак подумає про систему «Рада-3» у лютому
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак доручив Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту проаналізувати усі питання щодо системи «Рада-3».
Про це спікер повідомив сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Джоном Теффтом, поінформували УНІАН у прес-службі парламенту.
За словами В.Рибака, профільний комітет до лютого ц.р. має надати повну інформацію про цю систему голосування і ефективність її запровадження.
При цьому голова ВР вкотре наголосив, що кожен народний депутат має голосувати персонально.
Як повідомлялося, опозиція вимагає невідкладно підключити систему персонального голосування “Рада-3”.
Раніше В.Рибак заявляв, що система "Рада-3" – не сертифікована, "щоб запустити систему в роботу, необхідна ціла низка документів, а в нас уже є електронна система, можливість і необхідність кожному голосувати особисто".