Азаров - проти національності в паспорті

17:52, 11 січня 2013
Політика
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Азаров не підтримує ідею повернення графи "національність" у паспорти громадян України.

Азаров проти того, щоб вказували національність в паспорті

Прем'єр-міністр Микола Азаров не підтримує ідею повернення графи "національність" у паспорти громадян України.

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

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"Я не підтримую цю пропозицію, і думаю, що сьогодні такої проблеми в українському суспільстві немає", - сказав М.Азаров, відповідаючи на запитання одного з користувачів.

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