Азаров - проти національності в паспорті

Прем'єр-міністр Микола Азаров не підтримує ідею повернення графи "національність" у паспорти громадян України.

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

На тему: Парламенту пропонують повернути в документи графу «національність»

"Я не підтримую цю пропозицію, і думаю, що сьогодні такої проблеми в українському суспільстві немає", - сказав М.Азаров, відповідаючи на запитання одного з користувачів.