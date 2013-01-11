Азаров обіцяє, що ціни на хліб залишаться стабільними

Такий прогноз висловив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спілкування з користувачами Facebook.

"Якщо якихось погодних катаклізмів до весни не станеться, то поки у нас дуже хороші прогнози на урожай. З урахуванням перехідних запасів зерна, жодних підстав думати про те, що ціна на хліб може зрости, немає", - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що уряд підтримує стабільність за основними складовими витрат на виробництво того ж хліба.

"Тому соціальні сорти хліба будуть стабільними. Що ж до різних інших форм випічки, зокрема, здоба, то тут ціни регулює ринок", - підкреслив очільник уряду.