Азаров обіцяє, що ціни на хліб залишаться стабільними
18:55, 11 січня 2013Політика
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За словами прем'єра, Україна має хороші перспективи на врожай зерна у 2013 р.
Азаров каже, що підстав для подорожчання хліба немає
Такий прогноз висловив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спілкування з користувачами Facebook.
"Якщо якихось погодних катаклізмів до весни не станеться, то поки у нас дуже хороші прогнози на урожай. З урахуванням перехідних запасів зерна, жодних підстав думати про те, що ціна на хліб може зрости, немає", - сказав М.Азаров.
Він відзначив, що уряд підтримує стабільність за основними складовими витрат на виробництво того ж хліба.
"Тому соціальні сорти хліба будуть стабільними. Що ж до різних інших форм випічки, зокрема, здоба, то тут ціни регулює ринок", - підкреслив очільник уряду.
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