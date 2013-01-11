Кожара і Зурабов говорили про співпрацю в міжнародних організаціях
20:30, 11 січня 2013Політика
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Кожара і Зурабов обговорили актуальні питання українсько-російського двостороннього політичного діалогу.
Кожара зустрівся з Зурабовим / Фото: прес-служба МЗС
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара та посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов обговорили актуальні питання двостороннього політичного діалогу та співробітництво в рамках міжнародних організацій.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.
У ході зустрічі було також приділено окрему увагу стану підготовки до сьомого засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, яке відбудеться 13-14 січня ц.р. у м.Чернівці.
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