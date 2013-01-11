Кожара і Зурабов говорили про співпрацю в міжнародних організаціях

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара та посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов обговорили актуальні питання двостороннього політичного діалогу та співробітництво в рамках міжнародних організацій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

У ході зустрічі було також приділено окрему увагу стану підготовки до сьомого засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, яке відбудеться 13-14 січня ц.р. у м.Чернівці.