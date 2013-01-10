Лавров і Кожара обговорять прикордонні питання і ситуацію в Придністров'ї

У МЗС зазначили, що 13-14 січня відбудеться візит глави МЗС РФ в Україну (Чернівці), в ході якого заплановано проведення сьомого засідання підкомітету з міжнародного співробітництва російсько-української міждержавної комісії. В рамках підкомітету створені і працюють шість підкомісій: з питань взаємодії в боротьбі з новими викликами і загрозами, врегулювання регіональних конфліктів, Азово-Керченського врегулювання, прикордонної та консульської проблематики, співпраці в міжнародних організаціях, повідомляють РІА Новости.

"На засіданні підкомітету будуть предметно розглянуті всі питання, що входять у компетенцію зазначених підкомісій. Крім цього, глави зовнішньополітичних відомств мають намір обговорити й інші актуальні теми двостороннього російсько-українського співробітництва, найважливіші міжнародні проблеми, зокрема проблематику європейської безпеки. Особливу увагу буде приділено ходу придністровського врегулювання", - йдеться в документі.

Придністров'я, 60% жителів якого складають росіяни та українці, домагалося виходу зі складу Молдавії ще до розпаду СРСР, побоюючись, що на хвилі націоналізму Молдавія приєднається до Румунії. У 1992 році, після невдалої спроби влади Молдови силою вирішити проблему, Кишинів втратив контроль над лівобережними районами і Придністров'я стало фактично непідконтрольною йому територією. Мир у регіоні підтримують миротворчі сили. Міжнародного визнання Тирасполь не отримав, але активно цього добивається. Молдавію даний варіант не влаштовує, вона пропонує придністровцям автономію у складі єдиної держави. У переговорах з придністровського врегулювання беруть участь Молдова і Придністров'я - як сторони конфлікту, РФ, Україна і ОБСЄ - як посередники, Євросоюз і США - як спостерігачі.