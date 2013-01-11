ЗМІ: Новий голова СБУ працював в охороні відомої донецької корпорації

Про це свідчить його офіційна біографія, опублікована на сайті СБУ, пише Українська правда.

Згідно з біографією, до 2007 року Якименко працював "на оперативних та керівних посадах в Службі безпеки України".

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"У 2007-2008 роках працював спеціалістом управління внутрішньої безпеки корпорації "МПС", місто Донецьк", - йдеться в біографії.

За абревіатурою "МПС" розуміється корпорація "Міжрегіональний промисловий союз", власником якої на 99% є компанія "Лемтранс", найбільший приватний вантажний залізничний перевізник України, яку, у свою чергу, пов'язують з іменами Рината Ахметова та Віктора Януковича.