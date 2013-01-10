Наливайченко: Справжню біографію нового голови СБУ не знає ніхто у ВР

Його кандидатуру не узгоджували у парламентських комітетах. Про це у коментарі Gazeta.ua сказав екс-глава СБУ, "ударівець" Валентин Наливайченко.

"Президент повинен призначати на посади лише з узгодженням у профільних парламентських комітетах. Я зараз до них не входжу, але розумію, наскільки важливо обговорювати кандидатури. Варто зрозуміти відповідність будь-якого кандидата через парламентський контроль та громадський, чи відповідає він цим критеріям. Перше — фаховість. Друге — убезпечувати від загрози тероризму та свавілля і корупції в правоохоронних органах. Тобто здатність виконувати функції передбачені законодавством. Що стосується СБУ, це — забезпечувати безпеку України. Третє - щоб країна і люди могли почути, як буде реформуватися служба безпеки...", - сказав він.

Наливайченко підкреслив, що "оскільки це призначення не було узгоджене з парламентом жодним чином", постає питання відповідності цим критеріям новопризначеного голови.

Екс-голова СБУ каже, що ні він, ні члени профільних парламентських комітетів не мають офіційної біографії Якименка.

Раніше у деяких ЗМІ з'явилася інформація, що Олександр Якименко навчався у Росії і служив у російських збройних силах.

"Все це мало бути з’ясовано у парламентських комітетах, не на рівні пліток і чуток, а професійно. Так само декларація про доходи і витрати. Де вона? Хто її бачив?.", - цікавиться Наливайченко.

Наливайченко також повідомив, що особисто не знайомий з Якименком. І під час свого перебування на посаді той не працював у керівних органах служби безпеки.