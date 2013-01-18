Німецький політолог вважає абсурдною поведінку України

Про це А.Умланд заявив у програмі «Політклуб з Віталієм Портніковим» на ТВі, коментуючи слова російських урядовців, що вступ до Митного союзу допоможе Україні краще торгувати із ЄС та наблизитися до Європейського Співтовариства.

"За оцінками фахівців, вступ до Митного союзу погіршить економічну ситуацію в Україні. Мені здається абсолютно безглуздим те, що Україна якимось чином може через вступ у Митний союз наблизитися до Європи", – цитує А.Умланда прес-служба ТВі.

За його словами, це було б можливим, якби Росія теж вела переговори із ЄС щодо зони вільної торгівлі чи політичної асоціації.

"Якщо Україна через Росію, через Митний союз начебто може наблизитися до Європи, чому б тоді Росії, Казахстану і Білорусі не вести переговори про асоціацію? Навпаки, зараз іде відчуження Росії від ЄС, зокрема, від Німеччини. Донедавна в Німеччини була зовсім інша позиція з-поміж західних країн щодо Росії. Але зараз вона зникає прямо на очах", – наголосив А.Умланд.

"На тлі цього відчуження ця ідея, що Україна наблизиться через Митний союз до Євросоюзу, – це просто маячня", – підкреслив експерт.

А.Умланд також вважає, що якщо Україна підійде до осіннього саміту "Східного партнерства" у нинішньому стані, то вона не претендуватиме на підписання угод із ЄС.

"Якщо все буде у листопаді так, як сьогодні, то, можна сказати, нічого підписано не буде. Абсолютно однозначно! Хоча б якісь умови зі сформульованих мають бути виконані. Інакше в європейських країнах не зможуть виправдати підписання із такою країною такого довготривалого договору", – зазначив А.Умланд.

Він додав, що якби Україна таки підписала плановані документи із ЄС, "це був би найбільший договір, який Євросоюз будь-коли укладав із країною, яка не є членом ЄС".