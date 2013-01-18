Депутат: в очікуванні рішення ЄСПЛ щодо Тимошенко потрібен коректний компроміс
Керівництву пенітенціарної служби, яке не виконує вимоги Тимошенко, "потрібно припинити ескалацію та почати вирішувати питання".
Про це повідомив депутат від "Батьківщини" Арсен Аваков, якого цитує прес-служба політсили.
За його словами, у керівництва ЦКЛ №5 "Укрзалізниці" немає претензій до депутатів-жінок Людмили Денісової, Олександри Кужель та Тетяни Слюз, які із середи, 16 січня, приєдналися до акції непокори Тимошенко.
Як відомо, мова йде про вимоги Тимошенко щодо припинення відеоспостереження в палаті та кімнаті для медичних процедур, відсторонення чоловіків-тюремників від відеонагляду, забезпечення законного права на телефонні дзвінки.
За словами Авакова, компроміс можливий, якщо вимоги Тимошенко будуть виконані.
Він підкреслив, що в першу чергу треба виконати ст. 110 Кримінально-виконавчого кодексу: "Встановлення таксофона на поверсі, де перебуває Тимошенко, а лікарня не проти цього. Ліквідація усіх відеокамер… Це досить коректний компроміс в очікуванні рішення Європейського суду з прав людини", цитує Українська правда.
***
Натомість Державна пенітенціарна служба України вкотре заявляє, що усі дії персоналу Качанівської виправної колонії (№54) стосовно режимних умов утримання екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко є законними.
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ДПтС.
У повідомленні нагадується, що на території ЦКЛ «Укрзалізниці» в м.Харкові начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков провів брифінг, де вкотре надав журналістам об’єктивну інформацію щодо умов тримання ув’язненої Ю.Тимошенко. Зокрема, І.Колпащіков вкотре роз’яснив, чому вимоги засудженої та її соратників є безпідставними і суто політичними. Він підкреслив, що встановлення в палаті, де перебуває Ю.Тимошенко, системи відеонагляду не порушує норми як міжнародного, так і українського законодавства. Крім цього, він вкотре наголосив, що вартові в палаті Ю.Тимошенко та біля монітору системи відеонагляду - співробітники установи тільки жіночої статі.
Окремо журналістам було прокоментовано юридичні моменти та порядок надання Ю.Тимошенко телефонних дзвінків. За його словами, хоча можливість здійснення дзвінків для засуджених, що перебувають у стаціонарних закладах і не передбачена, Ю.Тимошенко реалізовує це право, отримуючи мобільний телефон.
«Таким чином, ДПтС України вчергове заявляє, що усі дії персоналу Качанівської виправної колонії (№54) стосовно забезпечення відповідних режимних вимог відносно засудженої Ю.Тимошенко є законними та таким, що чітко регламентуються діючим законодавством. І порушення вимог законодавства, в тому числі при наполяганні на цьому народними депутатами, керівництво установи не допустить», - сказано у повідомленні.