Депутат: в очікуванні рішення ЄСПЛ щодо Тимошенко потрібен коректний компроміс

Про це повідомив депутат від "Батьківщини" Арсен Аваков, якого цитує прес-служба політсили.

За його словами, у керівництва ЦКЛ №5 "Укрзалізниці" немає претензій до депутатів-жінок Людмили Денісової, Олександри Кужель та Тетяни Слюз, які із середи, 16 січня, приєдналися до акції непокори Тимошенко.

Як відомо, мова йде про вимоги Тимошенко щодо припинення відеоспостереження в палаті та кімнаті для медичних процедур, відсторонення чоловіків-тюремників від відеонагляду, забезпечення законного права на телефонні дзвінки.

За словами Авакова, компроміс можливий, якщо вимоги Тимошенко будуть виконані.

Він підкреслив, що в першу чергу треба виконати ст. 110 Кримінально-виконавчого кодексу: "Встановлення таксофона на поверсі, де перебуває Тимошенко, а лікарня не проти цього. Ліквідація усіх відеокамер… Це досить коректний компроміс в очікуванні рішення Європейського суду з прав людини", цитує Українська правда.

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Натомість Державна пенітенціарна служба України вкотре заявляє, що усі дії персоналу Качанівської виправної колонії (№54) стосовно режимних умов утримання екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко є законними.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ДПтС.

У повідомленні нагадується, що на території ЦКЛ «Укрзалізниці» в м.Харкові начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков провів брифінг, де вкотре надав журналістам об’єктивну інформацію щодо умов тримання ув’язненої Ю.Тимошенко. Зокрема, І.Колпащіков вкотре роз’яснив, чому вимоги засудженої та її соратників є безпідставними і суто політичними. Він підкреслив, що встановлення в палаті, де перебуває Ю.Тимошенко, системи відеонагляду не порушує норми як міжнародного, так і українського законодавства. Крім цього, він вкотре наголосив, що вартові в палаті Ю.Тимошенко та біля монітору системи відеонагляду - співробітники установи тільки жіночої статі.

Окремо журналістам було прокоментовано юридичні моменти та порядок надання Ю.Тимошенко телефонних дзвінків. За його словами, хоча можливість здійснення дзвінків для засуджених, що перебувають у стаціонарних закладах і не передбачена, Ю.Тимошенко реалізовує це право, отримуючи мобільний телефон.

«Таким чином, ДПтС України вчергове заявляє, що усі дії персоналу Качанівської виправної колонії (№54) стосовно забезпечення відповідних режимних вимог відносно засудженої Ю.Тимошенко є законними та таким, що чітко регламентуються діючим законодавством. І порушення вимог законодавства, в тому числі при наполяганні на цьому народними депутатами, керівництво установи не допустить», - сказано у повідомленні.