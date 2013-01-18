Янукович: не треба розраховувати, що 2013 рік буде легшим

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Комітету з економічних реформ.

В.Янукович нагадав, що минулого року Україні вдалось піднятися на 15 пунктів та посісти 137 місце в рейтингу країн стосовно легкості ведення бізнесу. Він висловив переконання, що Україна могла б посісти і вище місце.

“В наступному році Україна має увійти до першої сотні країн за легітимністю ведення бізнесу”, - сказав Президент.

Водночас він попередив, що не потрібно розраховувати на те, що у 2013 році буде легше працювати, ніж минулого. Тому В.Янукович закликав урядовців ще наполегливіше працювати, в тому числі над реалізацією Національного плану дій, який вже найближчим часом, за його словами, має лягти в основу плану соціального розвитку країни.

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Одним з головних пріоритетів роботи влади на цей рік глава держави назвав поліпшення інвестиційного клімату в країні.

“Без притягнення інвестицій ні про яку модернізацію говорити не можна, це буде просто трьоп”, - сказав Президент.

Він підкреслив, що в Україні необхідно зробити максимально комфортними умови ведення бізнесу, при цьому не лише для іноземних компаній, але й для українських. Разом з тим Президент наголосив на важливості зменшення дозвільних процедур.