Янукович: не треба розраховувати, що 2013 рік буде легшим
Президент України Віктор Янукович наголошує, що цього року Україна має увійти в першу сотню рейтингу Світового банку щодо сприятливих умов ведення бізнесу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Комітету з економічних реформ.
В.Янукович нагадав, що минулого року Україні вдалось піднятися на 15 пунктів та посісти 137 місце в рейтингу країн стосовно легкості ведення бізнесу. Він висловив переконання, що Україна могла б посісти і вище місце.
“В наступному році Україна має увійти до першої сотні країн за легітимністю ведення бізнесу”, - сказав Президент.
Водночас він попередив, що не потрібно розраховувати на те, що у 2013 році буде легше працювати, ніж минулого. Тому В.Янукович закликав урядовців ще наполегливіше працювати, в тому числі над реалізацією Національного плану дій, який вже найближчим часом, за його словами, має лягти в основу плану соціального розвитку країни.
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Одним з головних пріоритетів роботи влади на цей рік глава держави назвав поліпшення інвестиційного клімату в країні.
“Без притягнення інвестицій ні про яку модернізацію говорити не можна, це буде просто трьоп”, - сказав Президент.
Він підкреслив, що в Україні необхідно зробити максимально комфортними умови ведення бізнесу, при цьому не лише для іноземних компаній, але й для українських. Разом з тим Президент наголосив на важливості зменшення дозвільних процедур.