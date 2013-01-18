Аваков: В однієї із соратниць Тимошенко - серцевий напад (доповнена)

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав народний депутат Арсен Аваков.

"Наших жінок депутатів із застосуванням сили грубо винесли з приміщення в ЦКБ. У Слюз - серцевий напад", - написав він.

За словами Олександри Кужель, стан здоров’я погіршився у всіх депутаток.

«У Тетяни Слюз - серцевий напад і гіпертонічний криз. До нас приїхала швидка. У мене тиск вдвічі підвищився, ледь дихаю. У Денисової навпаки впав. Ми не можемо поки розслабитися, тому що Тетяну госпіталізували. Ми повинні на це відреагувати та розказати всім, що ми побачили вчора. Все, що ми вчора побачили, - це навіть не тортури, панове. Це страшні речі», - сказала О.Кужель.