Аваков: В однієї із соратниць Тимошенко - серцевий напад (доповнена)
08:05, 18 січня 2013Політика
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У народного депутата України від "Батьківщини" Тетяни Слюз, яку разом з колегами Олександрою Кужель і Людмилою Денисовою сьогодні вранці змусили покинути поверх, де знаходиться ув'язнена Юлія Тимошенко, стався серцевий напад.
У Слюз (крайня праворуч) - серцевий напад / Фото: Twitter Андрія Шевченка
Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав народний депутат Арсен Аваков.
"Наших жінок депутатів із застосуванням сили грубо винесли з приміщення в ЦКБ. У Слюз - серцевий напад", - написав він.
За словами Олександри Кужель, стан здоров’я погіршився у всіх депутаток.
«У Тетяни Слюз - серцевий напад і гіпертонічний криз. До нас приїхала швидка. У мене тиск вдвічі підвищився, ледь дихаю. У Денисової навпаки впав. Ми не можемо поки розслабитися, тому що Тетяну госпіталізували. Ми повинні на це відреагувати та розказати всім, що ми побачили вчора. Все, що ми вчора побачили, - це навіть не тортури, панове. Це страшні речі», - сказала О.Кужель.
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