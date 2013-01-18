Соратниць Тимошенко три дні не годували і вночі відключали воду в туалеті

Весь час жінки-депутати провели разом з Тимошенко в кімнаті для побачень. "Це приміщення 3х2,5 метри. Душова, де раніше ночувала Юлія Тимошенко - не 30 метрів як вони розповідають, а 4,5 - ми це бачили самі", - підкреслила Кужель, цитує Українська правда.

"Всі три дні нас не годували і не давали пити. Учора ввечері нам відключили воду в туалеті. Ще через якийсь час виявилося, що у нас банально вкрали антену для телевізора - у нас пропав зв'язок із зовнішнім світом", - зазначила депутат.

"До речі, коли ми були у смертниць, там був ремонт. Запитали, що це, а нам кажуть: а їм ставлять плазмові телевізори. І ще: єдиний канал, який не працює у Тимошенко в камері - це ТВі", - розповіла Кужель.

Як повідомляв УНІАН, Соратниць Юлії Тимошенко, трьох народних депутаток Олександру Кужель, Тетяну Слюз та Людмилу Денисову, викинули з поверху, де перебуває ув’язнена. Близько 6:15 ранку "люди у масках увірвалися до кімнатки, де спали на підлозі троє народних депутаток від "Батьківщини" – Олександра Кужель, Тетяна Слюз та Оксана Денисова - і напівголих витягли із цієї кімнатки".