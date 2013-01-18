Кужель: Тимошенко сидить без світла і не може стати на праву ногу

Юлія Тимошенко почуває себе погано і не може встати на праву ногу. Про це "Українській правді" розповіла народний депутат Олександра Кужель.

"Юлія Володимирівна почувається погано. Найголовніше - вона не може стати на праву ногу. Взагалі. Два рази на день їй дають знеболюючі таблетки. Весь медичний персонал ставиться до неї з великою повагою і пієтетом", - повідомила депутат.

Вона також розповіла подробиці їх відвідування Качанівської колонії, а також того, як утримують Тимошенко в лікарні.

За її словами, в колонії "всі жінки щось шиють". "Вони кажуть, що обслуговують Барабашовський ринок. Для обліку всієї цієї продукції там працює близько п'ятнадцяти бухгалтерів ", - зазначила депутат.

За її словами, ні в одній камері вони не побачили відеокамер, в той час як у Тимошенко "все обладнання для відеоспостереження видно". Крім того, ні в однієї з жінок - навіть у смертниць - в камері не сидить цілодобово конвой, підкреслила Кужель.

"Потім нас пустили оглянути камеру Юлії Тимошенко і зустрітися з самою Юлією Володимирівною. Прохід на її частину - дійсно через відділення реанімації. Чомусь інше крило будівлі повністю перекрито", - розповіла депутат.

"У самій її палаті немає світла. На вікнах плівка, яка не пропускає світла взагалі - ні вдень, ні вночі. Такого у решти засуджених ми не бачили. У неї в камері три камери спостереження. Вони працюють вдень і вночі - це видно по і їх руху. Крім того, коли вмикається світло в туалеті - а це просто відгороджена частина, - в кімнаті починає блимати торшер ", - говорить Кужель.

Тимошенко думає, що і в туалеті теж є камери.

Потім депутати пішли в моніторингову - це там, де дивляться зображення з камер спостереження.

"Там брудно і накурено. І там постійно перебуває близько п'ятнадцяти чоловіків. Вони всі мають прямий доступ до моніторів камер спостереження, тобто вони бачать як вона, наприклад, переодягається. Але що цікаво, у моніторингової свій окремий вхід у будівлю. Тобто, нас наприклад перед тим як впустити обшукували і перевіряли документи, а туди може безперешкодно зайти будь-яка людина. І це ніде не буде зафіксовано ", - обурилася Кужель.