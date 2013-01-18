Власенко допускає, що сьогодні Тимошенко привезуть до суду

Про це С.Власенко заявив у коментарі кореспондентові УНІАН.

«Я не виключаю цього (можливості доставки Ю.Тимошенко до суду – УНІАН)», - сказав С.Власенко.

На його думку, справа Ю.Тимошенко політизована і «на 100% залежить» від прямих вказівок Президента України Віктора Януковича.

«На жаль, справа Юлії Володимирівни Тимошенко на 100% політизована і на 100% залежить від волі однієї людини, яку звуть Віктор Янукович. Він, звичайно, може довго розповідати, що нічого не знав про те, що відбувається в ЦКЛ, про те, що депутатів викидають співробітники «Беркута». Аля я ще раз наголошую, все це відбувається за прямою вказівкою Віктора Януковича», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, о 16.00 відбудеться засідання Київського райсуду Харкова у справі щодо ЄЕСУ.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.