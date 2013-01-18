Тимошенко навідріз відмовилася їхати до суду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, засуджену Ю.Тимошенко під особистий підпис було ознайомлено з викликом її до Київського районного суду Харкова для участі у судовому засідання 18 січня.

«Однак, засуджена знову подала письмову заяву про те, що участі у засіданні суду вона брати не буде», - зазначили в пенітенціарній службі, додавши, що Ю.Тимошенко втринадцяте поспіль відмовляється прибути на виклик суду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, о 16.00 відбудеться засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ проти Ю.Тимошенко.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.