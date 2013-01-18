У приймальні нардепа «Альфа» влаштувала обшук

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «УДАР».

У повідомленні зазначається, що на запитання, які процесуальні дії вони проводять, силовики відповіли, що розшукують підприємство, до якого свого часу мав стосунок Я.Дубневич.

“Правоохоронці не відреагували ані на повідомлення, що вони перешкоджають роботі народного депутата, ані на запевнення, що підприємство, яке вони шукають, давно має інших власників та знаходиться в Харкові”, - заявили у партії.

Я.Дубневич повідомив, що розцінює такі дії як спробу тиску на нього через політичну діяльність. «Зрозуміло, що такі дії я в першу чергу кваліфікую як тиск на мене як народного депутата України за виявлену політичну позицію, в тому числі і вступ до лав опозиційної партії «УДАР». Методи служителів режиму, проявлені у формі силового захоплення в день, коли християни готуються до Святвечора, очевидно, відбуваються за кращими зразками 37 років».

У повідомленні сказано, що силовики з «Альфи» досі блокують вхід на поверх, де знаходиться громадська приймальня депутата. Я.Дубневич з помічниками перебувають в приймальні.

У свою чергу у прес-центрі СБУ УНІАН пообіцяли найближчим часом надати роз’яснення з приводу інформації про обшук у приймальні Я.Дубневича.