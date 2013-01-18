Пшонка заявив, що Тимошенко замовила вбивство Щербаня

Генеральна прокуратура України закінчила розслідування кримінальної справи щодо вбивства у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня, підозрюваними в організації цього злочину є екс-прем’єр-міністри України Юлія Тимошенко і Павло Лазаренко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

“Я хочу сказати, що завершено розслідування кримінальної справи по вбивству народного депутата Щербаня. Ті, хто скоїв цей злочин, відбувають довічне покарання, але є і були замовники цього тяжкого злочину. Слідство Генеральної прокуратури України в рамках нового Кримінального процесуального кодексу закінчило кримінальну справу, де висунуло підозру Тимошенко в організації вбивства. Зібрані матеріали досудового слідства, що свідчать про те, що Тимошенко дійсно замовила це вбивство разом з Лазаренком”, - заявив В.Пшонка.

Він зауваживши, що матеріали кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня в частині, яка стосується екс-прем’єр-міністра Павла Лазаренка, виділені в окреме провадження.

За словами генпрокурора, сьогодні слідча група приїхала до Харкова, щоб вручити Ю.Тимошенко «підозру про скоєння цього злочину, але ця процедура не відбулася безпосередньо».

Як зазначив В.Пшонка, положеннями нового КПК дозволяється передавати такі документи альтернативними способами, тобто через керівництво Качанівської виправної колонії.

“Тому слідчими прийнято дії і вручено цю підозру Тимошенко, що було зроблено в другій половині дня”, - сказав генпрокурор.

За його даними, Ю.Тимошенко вже почала ознайомлюватися з документом, яким їй висунуто підозру про причетність до організації вбивства Є.Щербаня. За словами генпрокурора, екс-прем’єр читає цей документ і робить якісь помітки.

“Тобто Тимошенко в процесуальній формі вручено документ про вчинення нею тяжкого злочину, тобто це означає закінчення слідчих дій. Далі Тимошенко та її адвокати повинні ознайомитися з матеріалами, і буде складено обвинувальний висновок, і справу буде передано в суд. Не думаю, що по цій ситуації і адвокатам, і Тимошенко треба затягувати цей процес”, - сказав В.Пшонка.

Він також повідомив, що висунута екс-прем’єр-міністру підозра, згідно з Кримінальним кодексом, передбачає покарання до довічного ув’язнення.

Крім того, генпрокурор зазначив, що кримінальна справа щодо вбивства Є.Щербаня об’єднана в одне провадження з іншою кримінальною справою, яка стосується боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони РФ. Він нагадав, що рішення господарського суду у цій справі вже набуло чинності, й українська сторона почала його виконувати.

Крім того, генпрокурор наголосив, що остаточне рішення у справі про вбивство Є.Щербаня має ухвалити суд, всі засідання якого повинні відбуватися у відкритому режимі. “Іншого не передбачено”, - наголосив В.Пшонка.

При цьому він закликав утриматися від політизації цього процесу. “Чим менше буде політизації в цьому питанні, тим більше буде об’єктивності”, - сказав генпрокурор.

Довідка УНІАН. Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більше 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнано 8 осіб. Трьох з них засуджено до довічного ув’язнення, решта - до позбавлення волі на термін від 11,5 до 15 років.

П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня.

У серпні 2011 року заступник генпрокурора Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США стосовно П.Лазаренка.

15 вересня 2012 року екс-майор Микола Мельниченко на своїй сторінці у Facebook написав, що колишній прем'єр-міністр П.Лазаренко у 1996 році організував вбивство Є.Щербаня, а Ю.Тимошенко і партнер П.Лазаренка по бізнесу Петро Кириченко нібито оплатили послуги кілера.