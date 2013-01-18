Янукович затвердив новий склад РНБО

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

До складу РНБО увійшли Президент України, голова Ради національної безпеки і оборони України Віктор Янукович, прем'єр-міністр Микола Азаров, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, голова Служби зовнішньої розвідки Григорій Ілляшов, секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, міністр закордонних справ України Леонід Кожара, міністр юстиції України Олександр Лавринович, міністр оборони України Павло Лебедєв, глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, генеральний прокурор України (за згодою) Віктор Пшонка, голова Верховної Ради України (за згодою) Володимир Рибак, голова Національного банку України (за згодою) Ігор Соркін, голова Служби безпеки Олександр Якименко.